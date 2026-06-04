ECの爆発的普及により宅配ドライバーの負担はかつてないものとなっているネット通販で「ポチる」だけで、翌日には玄関先に荷物が届く。その当たり前を最前線で支える人間が、いま次々と現場を去っている。国土交通省の統計によれば、EC市場はこの10年でおよそ2倍に膨らみ、宅配便の取扱個数は年50億個を突破した。だが、運ぶ人手は増えない。【写真】浸透しつつある戸建ての宅配ボックス「運送会社の正社員だけでは人手が足りず、