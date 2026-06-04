2026年4月、駅のトイレに火をつけた上、消防車を盗んだとして逮捕された男性について、名古屋地検半田支部はこの男性を不起訴処分としました。 【写真を見る】消防車を盗んだ疑いで逮捕された男性（58）を不起訴処分駅のトイレに火を放ち壁などを燃やした疑いも検察は不起訴の理由明らかにせず愛知・美浜町 3日付けで不起訴処分となったのは、千葉県木更津市の男性（58）です。男性は2026年4月、愛知県美浜町にある駅のト