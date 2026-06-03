北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている女の裁判。3日の被告人質問で「殺意があったと言われても当然だと思う」などと述べました。■内田被告、殺意あったと「言われるのも当然」争点は“殺人の実行行為”や“殺意”の有無。その“殺意”について3日…内田梨瑚被告（23）「殺意があったんじゃないかと言われても…言われるのも当然だと思います」また、裁判では被害者の母親の手紙が読み上げら