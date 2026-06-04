ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が米野球ファンの注目を集めている。ＭＬＢ公式が試合中の“別の顔”を紹介。これが反響を呼んだ。２日（日本時間３日）に行われたダイヤモンドバックス戦。一塁走者だったフリーマンは元チームメート・ソロカから牽制球を受けた。するとけげんな表情を浮かべてマウンドへジェスチャーを送る。まるで「牽制はダメ」と言わんばかりに猛アピールし、最後は奇麗な白い歯を全開にして爆笑し