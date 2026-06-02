5月31日に東京ドームで開催された『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』をもって、約26年半の活動に幕を下ろした国民的アイドル・嵐。「嵐は昨年5月6日に活動再開して以降、グループでメディア出演することはなく、ファンとの“再会”に力を注いできました。今年3月に札幌ドームで始まった同ツアーは、全15公演で約49万人を動員。ラストライブとなった東京ドーム公演は、開演前からドーム周辺に大勢のファンが集まったことも