◇ナ・リーグフィリーズ−パドレス（2026年6月3日フィラデルフィア）フィリーズのカイル・シュワバー選手（33）が3日（日本時間4日）、本拠でのパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。両リーグトップを独走する23号本塁打を放った。1−1の追いつかれた直後の7回裏、リアルミュートのソロで勝ち越すと、2死走者なしで迎えた第4打席で相手2番手・アダムの外寄りのチェンジアップを捉え、右中間スタンドに豪快な23号ソロを放

◆フィリーズ・シュワーバー、23号本塁打の動画 Kyle Schwarber adds on with his 23rd homer of the season! pic.twitter.com/hXoM3r7h8r — MLB (@MLB) June 4, 2026