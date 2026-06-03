Ｊ１川崎が、Ｗ杯北中米大会の日本代表ＤＦ谷口彰悟（３４）＝シントトロイデン＝に復帰オファーを出していることが３日、分かった。今夏の加入が実現すれば、２２年シーズン以来、４年半ぶりの古巣復帰。複数クラブによる争奪戦となる可能性が高くなっており、常勝復活へ白羽の矢を立てた。谷口は１４〜２２年までの９年間、川崎でプレーし、リーグ通算２８９試合に出場（２０得点）。１７、１８、２０、２１年と４度のリーグ