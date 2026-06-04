[6.3 U-16IND CUP第1節 U-16日本代表 3-2 U-16コートジボワール代表 J ヴィレッジ全天候型練習場]U-16日本代表、U-16コートジボワール代表、U-16アルゼンチン代表、U-16フランス代表が1回戦総当りのリーグ戦で優勝を争う「U-16インターナショナルドリームカップ 2026 JAPAN」が3日、福島県のJヴィレッジで開幕した。大会5連覇中の日本は初戦でコートジボワールと対戦し、3-2で逆転勝ち。5日の第2節でフランスと戦う。今大会