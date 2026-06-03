¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTHE BOYZ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Á¥å¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥ç¥ó¤Î»äÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿µ­¼Ô¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2Æü¡¢´Ú¹ñË¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏ¸¡·º»ö1Éô¡ÊÉôÄ¹¸¡»ö¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¹¥è¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥å¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥ç¥ó¤Î»äÀ¸³èµ¿ÏÇ¤òÊó¤¸¤¿·ÝÇ½¥á¥Ç¥£¥¢µ­¼Ô¤òÀè·î12Æü¡¢¾ðÊóÄÌ¿®ÌÖË¡¾å¤ÎÌ¾ÍÀÔÌÂ»ÍÆµ¿¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­¼Ô¤ÏºòÇ¯6·î¡¢¡Ö¥Á¥å¡¦¥Ï¥ó¥Ë¥ç¥ó¤¬Åìµþ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆüËÜ¤Î¸µ¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¡ÊAV¡Ë½÷Í¥¡¦ÌÀÆü²Ö¥­¥é¥é