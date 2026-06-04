札幌市手稲区の交差点で、横断歩道を渡っていた自転車が乗用車にはねられる事故がありました。事故があったのは、札幌市手稲区明日風2丁目の道道と市道が交わる交差点です。2026年6月3日午後3時前、18歳の女性が自転車で横断歩道を渡っていたところ、左折してきた乗用車にはねられました。女性の自転車は、乗用車とぶつかったはずみで停車していた別の乗用車にも衝突したということです。女性は意識があったものの、頭から出血し病