アイドルグループ・乃木坂46の五百城茉央（20歳）が、11月27日に放送されたバラエティ番組「プチブランチ」（TBS系）に出演。人生初のハツ“初ハツ”に挑戦した。今回、東京・中目黒のお隣、祐天寺のグルメを楽しむロケ企画に、乃木坂46から五百城と田村真佑が参加。レモンサワーが人気の「もつやき ばん」を訪れる。そこで名物のもつやきを食べることになり、中でもオススメとして、豚の心臓部分を使ったハツ（1串110円）が紹介さ