高い支持率を維持している高市早苗政権。その源泉とは何か？「文藝春秋」2025年12月号では、高市早苗首相の「人間力」を総力特集で深掘りしている。【画像】中学校の卒業アルバムに掲載された高市早苗氏の写真「うちは、みんな政治家が嫌いでな」政治家になるまで、高市首相はどんな人生を歩んできたのか。その足跡を辿るため「文藝春秋」が注目したのは、高市氏の親族が数多く暮らしている愛媛県だ。編集長の鈴木康介は「愛