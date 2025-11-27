この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、かっぱ妻_ADHD夫婦(@live_lovely_413)さんの投稿です。赤ちゃんが早く生まれてしまう…。突然のできごとに、さまざまな不安を抱えるパパやママは少なくありません。そんな中、投稿者・かっぱ妻_ADHD夫婦さんが発信したメッセージが、多くの共感と希望を呼んでいます。 31週・966gで生まれた私が歩んできた30年、そして迎える“新しい命” 投稿者