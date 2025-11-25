ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』の人気キャラクター、うさぎとモモンガをフィーチャーした「うさぎだらけフィギュア」と「モモンガだらけフィギュア」の発売が決定。11月27日（木）11時00分から12月3日（水）正午12時00分の期間、ちいかわ公式ウェブショップ「ちいかわマーケット」で受注予約を受け付ける。【写真】再現シーンのチョイスがセンスの塊「うさぎだらけフィギュア」ラインナップ一覧■コンプリートBOXも用意！