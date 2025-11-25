ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、来年３月に開催されるＷＢＣへの参戦を自身のインスタグラムで公表し、各国メディアが一斉に速報した。来季開幕前に行われる国際大会とあって大谷が日本代表でプレーするかどうかは大きな関心を集めてきた。その答えを自ら発表する形となり「ＭＬＢ公式サイト」をはじめ「ＥＳＰＮ」、「アスレチック」などメジャーの主要の米メディアが相次いでスーパースターの