ドジャース−オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャースがラインアップを発表。第２子誕生のため前日の試合を欠場した大谷翔平投手が「１番・指名打者」でスタメンに復帰した。ロバーツ監督は試合前に大谷の復帰について「赤ちゃんが元気で、真美子も元気だと聞いている。まだ本人には会っていないけれど、戻ってきてくれてうれしいね」と話した。また今後についてはローテーションを崩さず、２４日（日本時間２