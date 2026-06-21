「育児休暇」でスタメン外、週末までに復帰の予想も現地は騒然ドジャースの大谷翔平投手は19日（日本時間20日）、本拠地で行われたオリオールズ戦のスタメンから外れた。球団発表によると理由は「育児休暇（父親リスト）」。米メディアは第2子誕生のためと報じており、おめでたいニュースに沸く一方で、直前まで一切情報が漏れなかった大谷の徹底した情報管理ぶりが注目された。大谷は昨年4月、第1子となる長女の誕生に際して