大分市佐賀関の大規模火災は、発生から25日で1週間となります。鎮火の見通しは立っておらず、いまも消火活動が続いています。 【写真を見る】佐賀関大規模火災、発生1週間「心がからっぽ」「地元を離れたくない」住民は不安抱え避難生活鎮火の見通し立たず大分 大分市佐賀関で発生した大規模火災では、住宅などおよそ170棟が焼け、1人が死亡しました。 現場では25日朝、火災の発生後、初めて雨が降りました。小雨程度でし