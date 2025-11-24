サントリー食品インターナショナルの「特水（とくすい）」が好スタートを切った。11月17日、取材に応じたブランドマーケティング本部の久保洋介氏は「発売後1か月の販売数量が計画の1.3倍となった。一般的に健康飲料は、飲み続けて効果を実感し徐々に伸びるという傾向がある中で、『特水』は初動ですごく売れたという実感がある。機能によって水の付加価値提案ができた」との手応えを語る。同商品は、「特茶」ブランド初とな