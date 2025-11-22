23日に開催されるクイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）の区間エントリーが22日、発表された。【一覧】世界陸上マラソン7位小林香菜、不破聖衣来らがエントリークイーンズ駅伝連覇狙うJP日本郵政Gは廣中璃梨佳らクイーンズ駅伝は宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、仙台市弘進ゴムアスリートパーク仙台（仙台市陸上競技場）にフィニッシュする6区間42.195kmで行われる。過去最多7度の日本一に輝いている三井