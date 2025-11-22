「最初から一人だけ海外組で、キャプテンと言われて、もう本当にこのチームのために、日本代表に入れなかった選手のために、本当に日本人として、日本の力を見せたかったです」U-17日本代表GK村松秀司(ロサンゼルスFC)は、“日本のキャプテン”という重責を託される中で臨んだU-17ワールドカップについて、そう総括した。U-17オーストリア代表との決戦になった準々決勝、日本は惜しくも0-1で敗戦。いつもと変わらぬ勇敢なセー