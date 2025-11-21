ＥＩＺＯが堅調推移。同社は２１日、発行済み株式総数の３．７１％に相当する自社株１６３万１５００株を１２月１０日に消却すると発表。市場への再放出による潜在的な需給悪化リスクが後退したとの受け止めもあって、株価の支援材料となったようだ。消却後の発行済み株式総数は自社株を含めて４２３３万８２０株となる。 出所：MINKABU PRESS