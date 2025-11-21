神戸物産が反発している。同社は２０日の取引終了後、１０月度の単独業績について開示した。売上高は前年同月比１２．２％増の５１７億７９００万円となり２ケタの増収。伸び率は今年４月（１３．４％）以来の高さとなっており、評価されたようだ。営業利益は同９．３％増の２５億８０００万円だった。１０月度は７店舗の新規出店があった。引き続きセール対象商品が売り上げに貢献。新商品の出荷も好調だった。前年に為替