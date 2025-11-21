ＡＩストームが後場に急伸。年初来高値にツラ合わせしている。同社は２１日午後０時３０分、１２月３１日を基準日とする２５年１２月期の期末一括配当について、３円とすると開示した。従来は無配と予想していた。２０期ぶりの復配となり、好感された。今期は現時点の業績予想を上回る見通しで推移し、当初目標値を超える成果が見込まれるため、株主還元に踏み切る。 出所：MINKABU PRESS