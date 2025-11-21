リベルタが後場一段高となっている。同社はきょう午前１１時３０分ごろ、イヤーウェア「ＬａＬｕｎａ（ラルーナ）イヤーヒーター」を、マクアケが運営するクラウドファンディングサイト「マクアケ」で２５日から先行販売すると発表。これが株価を刺激しているようだ。 この製品は補聴器メーカーと共同開発したもので、遮音と温熱による耳温活を実現。一般販売は来年１月下旬を