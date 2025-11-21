Ｊトラストは底堅く推移している。２０日取引終了後、連結子会社のＮｅｘｕｓＣａｒｄ（ネクサスカード）が台湾金融大手・中国信託商業銀行傘下の東京スター銀行（東京都港区）と、カード会員紹介業務委託契約を締結したと発表した。 東京スター銀行は熊本支店で現在、半導体関連などの台湾企業の熊本駐在員へ金融サービスを展開している。ネクサスカードは在留外国人向けクレジット