２１日に実施された流動性供給（第４４２回）入札（対象：残存期間１年超５年以下）は、最大落札利回り格差がマイナス０．０１８％、平均落札利回り格差がマイナス０．０２２％となった。また、応札倍率は３．４４倍となり、前回（９月８日）の４．５０倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS