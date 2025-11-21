「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２１日正午現在で大成建設が「買い予想数上昇」２位となっている。 ２１日の東証プライム市場で大成建が３日続伸し上場来高値を更新。同社は１１日午後１時に第２四半期決算を発表するとともに２６年３月期の業績予想の上方修正を明らかにした。今期の連結純利益は８００億円から１３７０億円（前期比１０．６％増）へ上方修正した。国内の土木事業において