三菱地所が大幅に３日続伸し、２００７年以来の高値圏で推移している。ＳＭＢＣ日興証券が２０日、菱地所の目標株価をこれまでの３７００円から４１００円に引き上げた。投資評価は３段階で最上位の「１」を継続する。コアアセットである丸の内を中心とするオフィス賃料の増額が加速し、欧米やオーストラリアを中心として住宅や物流施設、データセンターなど優良アセットの積み上げも順調に進捗していると評価