ＨＥＮＮＧＥが後場急伸している。２１日午後０時３０分ごろ、取得総数７０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．２％）、取得総額１１億９０００万円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元姿勢を評価した買いを引き寄せている。取得期間は２６日から２０２６年１月２３日とし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。発行済み株式総数の増加による株式価値の希薄化の回避やキャピタルアロケーシ