アメリカのトランプ大統領が女性記者を「ブタ」と呼んだことについて、ホワイトハウスのレビット報道官は「大統領の率直さに感謝すべき」とトランプ大統領を擁護しました。トランプ大統領は14日、大統領専用機内で、性的人身売買の罪で起訴され自殺したエプスタイン氏について質問した女性記者に対し、「ブタ」と発言し、質問を遮りました。記者：文書に不利な証拠がないならなぜ…。トランプ大統領：静かに！静かに！子ブタ！この