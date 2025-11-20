11月18日、国立競技場でおこなわれた「キリンチャレンジカップ2025」のボリビア戦。日本代表は前半早々の4分に鎌田大地の一撃で先制すると、後半にも町野修斗、中村敬斗と途中出場の2人が加点し、3-0で完勝という形で終えた。この試合は、森保一監督が日本代表を率いて100試合めとなるメモリアルマッチ。白星という形で締めくくることができた。森保ジャパンは2018年9月11日の国際親善試合のコスタリカ戦を3-0と勝利して以来、