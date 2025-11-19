WHOのテドロス事務局長（共同）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）は19日、女性への暴力に関する報告書を発表した。世界で15歳以上の女性の約3分の1に相当する8億4千万人が夫や恋人から暴力を振るわれたり、他人から性的暴行を受けたりしたことがあると推計した。過去20年間、状況はほとんど改善していないと懸念を示し、各国政府に対策強化を訴えた。WHOのテドロス事務局長は、女性に対する暴力は古くから存在しているも