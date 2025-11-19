カブスからＦＡになっていた今永昇太投手（３２）が残留することが１８日（日本時間１９日）に明らかになった。ＭＬＢ公式サイトなど複数の米メディアがカブスが提示したクオリファイングオファー（ＱＯ）を受諾したと報じた。ＱＯの受諾は日本選手では初だ。メジャー２年目の今季、今永は２５試合に先発して９勝８敗、防御率３・７３。左太もも裏の張りで５月５日に負傷者リスト入りした。６月２６日に復帰するも最初の７試合