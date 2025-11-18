スヤスヤと眠る大型犬の赤ちゃんのもとに、ロボット掃除機が接近したら…？そんなワンシーンがInstagramで公開され、記事執筆時点で122万回を超えて再生されるほどの話題に。コメント欄には「大物感がすごい」「最高w」といった声が寄せられることとなりました。 【動画：ロボット掃除機が『寝ている大型犬の赤ちゃん』に近づいた結果→『起きてしまうかな』と思ったら…】 寝ている子犬に迫り来るルンバ Instagramアカウ