スヤスヤと眠る大型犬の赤ちゃんのもとに、ロボット掃除機が接近したら…？そんなワンシーンがInstagramで公開され、記事執筆時点で122万回を超えて再生されるほどの話題に。コメント欄には「大物感がすごい」「最高w」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：ロボット掃除機が『寝ている大型犬の赤ちゃん』に近づいた結果→『起きてしまうかな』と思ったら…】

寝ている子犬に迫り来るルンバ

Instagramアカウント「ebisu_goldenretriever」に投稿されたのは、爆睡中の子犬のもとへロボット掃除機がゆっくり近づいていく様子をおさめた一場面です。

ゴールデンレトリバーの赤ちゃん「えびす」くんは、へそ天でおねんね中。そこへ現れたのは、日々こつこつ働くお掃除ロボット・ルンバ。部屋を巡回する途中で、えびすくんの近くへまっすぐ向かっていきます。

ルンバはブイーンと、なかなか存在感のある音を響かせながら接近。しかし肝心のえびすくんは、まるで聞こえていないかのように熟睡しているようです。

微動だにしないえびすくん

ルンバはみるみるうちに接近し、そのまま前進してついにえびすくんにゴッツン…！お耳が床にダラーンと垂れている状態だったため、ルンバはその上を通過していきます。

これはさすがに目を覚ますかと思いきや、えびすくんは白目のまま微動だにせず夢の中。あまりの熟睡具合に飼い主さんも「えっ…起きないの？（笑）」とツッコミを入れてしまったそうです。

まるで気にしない大物っぷり

ルンバはそのまま顔の前～体の側面へと移動し、えびすくんの全身をズズズッと吸引しながら通過していきます。時おり足がピクッとする瞬間もあったようですが、起きる気配はゼロ。よほど心地よい夢でも見ているのでしょうか。へそ天・白目というあまりに無防備な姿が赤ちゃんらしく、癒されずにはいられません。

この投稿はInstagramで122万回以上再生され、話題に！コメント欄には「将来大物感が半端ない」「それだけお家が安心できる場所なんだね」「最高w」などの声が集まりました。

Instagramアカウント『ebisu_goldenretriever』さまでは、えびすくんの日常がたっぷり詰まった投稿が多数アップされています。ゴールデンレトリバーらしく天真爛漫なえびすくんの成長記が気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「ebisu_goldenretriever」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。