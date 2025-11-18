アメリカ・サンフランシスコで9月、満員の路面電車が通常の5倍のスピードで暴走する瞬間がカメラにとらえられた。運転士は急いで電車を停止したが、1人が軽いけがを負った。当時運転士は、疲労からか居眠り運転をしてしまったとみられ、その結果、電車の暴走が起きてしまったという。満員の路面電車が暴走…パニックに陥る乗客たちアメリカ・サンフランシスコで9月24日に撮影されたのは、異常に揺れながら走る路面電車の姿だ。電車