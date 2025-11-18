ニューストップ > 国内ニュース > 高市早苗首相 なぜ答弁で「戦艦」という用語を使い、発言したのか？ 高市早苗内閣 高市早苗 時事ニュース ゴシップ 文春オンライン 高市早苗首相 なぜ答弁で「戦艦」という用語を使い、発言したのか？ 2025年11月18日 6時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 高市早苗首相が台湾有事に関する答弁で「戦艦」という用語を使った件 現場にいた記者は「つい飛び出した感じ」を受けたようだと文春が報じた 自分の言葉にこだわりすぎて逆に素人感が出た、という声もあったそう 記事を読む おすすめ記事 「子供達が主役のところで何してんだ」アンパンマンショーで“父親どうし”がケンカ…弁護士は「犯罪にあたる可能性」指摘 2025年11月17日 18時14分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分 木村拓哉「事務所なぜ残った？」有働由美子の質問への回答が話題…独立相次ぐなかでの “スター” としての立ち位置 2025年11月17日 17時30分 「落語芸術協会の最高齢」三遊亭圓輔さん死去 93歳 ６月まで高座 ギター流し経験で艶噺得意 2025年11月17日 11時41分 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分