【モデルプレス＝2025/11/18】フジテレビでは、相葉雅紀が司会を務める音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』を、12月3日と10日（3日18時30分〜23時18分／10日18時30分〜21時54分）の2週連続で放送。第3弾豪華出演アーティスト16組が解禁された。【写真】人気アイドル、グループの垣根越えてコラボ◆ミセス「GOOD DAY」「天国」披露今年12月31日をもって“フェーズ2”完結、2026年1月1日よりフェーズ3開幕を発表しているMrs. GREEN APPLE。