◆第５６回記念明治神宮野球大会第２日▽高校の部・２回戦花巻東３―１崇徳（１５日・神宮）１９７４年の第５回大会以来の出場となった崇徳（中国）は、花巻東（東北）との接戦を落とし、５１年ぶりの勝利とはならなかった。プロ注目左腕の徳丸凜空（りく、２年）が先発した。５回まで５安打無失点の粘投も、０―０で迎えた６回１死に巨人・古城茂幸内野守備走塁コーチを父に持つ大翔内野手（２年）に左中間へソロ本塁打を被