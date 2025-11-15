日中首脳会談から2週間。台湾有事めぐる高市総理の「存立危機事態」発言に対し、日中が応酬です。中国側は「痛烈な代償を払うことになる」「頭を打ち割られ血まみれになるだろう」などと日本側を強くけん制する一方、茂木外務大臣は「発言撤回の必要なし」としています。【写真を見る】「頭を打ち割られ血まみれに」中国外務省・林剣報道官「血まみれになるだろう」“存立危機事態”めぐり日中が応酬首脳会談から2週間。ここにきて