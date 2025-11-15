飼い主さんがお風呂から上がってきたら、ペキニーズさんが…。まさかの『赤ちゃんのベッド』にジャストフィットしてしまう光景を目にすることとなったのだそう。 『なぜわざわざそこに…』そう言わずにいられない微笑ましい光景は記事執筆時点で4.9万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。 【写真：お風呂から上がったら、犬が『赤ちゃんのベッド』で…まさかの『ジャストフィット』する光景】