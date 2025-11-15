飼い主さんがお風呂から上がってきたら、ペキニーズさんが…。まさかの『赤ちゃんのベッド』にジャストフィットしてしまう光景を目にすることとなったのだそう。

『なぜわざわざそこに…』そう言わずにいられない微笑ましい光景は記事執筆時点で4.9万回を超えて表示されており、反響が寄せられることとなりました。

【写真：お風呂から上がったら、犬が『赤ちゃんのベッド』で…まさかの『ジャストフィット』する光景】

お風呂から上がったら、犬が…

Xアカウント『@tororo_pekipeki』に投稿されたのは、ペキニーズ「とろろ」くんのお姿。

この日、ママさんがお風呂から上がってくると、あまりにも愛くるしい光景を見せてくれたのだといいます。

まさかの赤ちゃんのベッドに『ジャストフィット』する光景

とろろくんがまさかの『ジャストフィット』をしていたのは、生後1ヶ月の妹ちゃん用のベッド。

蚊帳のようなメッシュ生地が付いた楕円形のベッドの中に置かれた小さなクッションの上で我が物顔を浮かべながら眠っていたのだそう。

もちろんベッドもクッションもそのすべては新生児ならではの小ささがあまりにも可愛らしいもので、とろろくんにとっても快適なサイズ感だった模様。

秘密基地のようなその空間をとろろくんはとても気に入っているのだそう。

まるでとろろくんのために用意されたかのようなジャストフィット、シンデレラフィット感にママさんも『娘がサイズアウトしたら、とろろにあげます』と語られています。

とろろくんがみせた微笑ましい光景には「うちの子も絶対抱っこひもの上に座るんですよね」「ジャストフィット！」「かわいい」などのコメントが寄せられています。

長男ペキニーズくんの日常が大人気

2021年10月16日生まれのとろろくんは、弟くんと妹ちゃんをしっかり見守ってくれる優しい長男さん。弟くんの遊びに付き合ったり寄り添って眠ったり、妹ちゃんの様子を見守ったりするそのお姿はあまりにも尊いもの。

ご家族に溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすとろろくんのお姿は、日々多くの人々にペキニーズの魅力やたくさんの癒しを届け続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@tororo_pekipeki」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。