阪神・島本浩也投手（３２）と日本ハム・伏見寅威捕手（３５）の交換トレードが１４日、両球団から発表された。捕手にケガ人続出で絶対数不足を懸念した阪神と、中継ぎ左腕が手薄な日本ハムの補強ポイントが合致。阪神のトレードは２２年オフ以来３年ぶりで、藤川政権下では初めて。突然の知らせに驚きを隠せなかった。島本は日本ハム・伏見とのトレードを通達され、「びっくりしました。寂しいのが一番」と率直な思いを口にし