「A5ランク」と聞けば「とんでもなく美味しいお肉に違いない！」と、私たちは反射的に思ってしまいます。しかし、この「A5ランク」という表記は美味しさの基準ではないという事実をご存じでしょうか。本記事では、2005年に本格的に焼肉にハマって以来、年間100店舗以上もの焼肉店を巡るだけでなく、生産現場にまで足を運び、牛や餌に関する知見を深め、肉の焼き方や部位の特性を独自に研究・分析する焼肉作家、小関尚紀氏の著書『