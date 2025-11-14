「最高級A5ランクのお肉＝とんでもなく美味しいに違いない」…牛肉の格付けに潜む〈根本的な勘違い〉

「A5ランク」と聞けば「とんでもなく美味しいお肉に違いない！」と、私たちは反射的に思ってしまいます。しかし、この「A5ランク」という表記は美味しさの基準ではないという事実をご存じでしょうか。本記事では、2005年に本格的に焼肉にハマって以来、年間100店舗以上もの焼肉店を巡るだけでなく、生産現場にまで足を運び、牛や餌に関する知見を深め、肉の焼き方や部位の特性を独自に研究・分析する焼肉作家、小関尚紀氏の著書『知ればもっと美味しくなる！大人の「牛肉」教養』（三笠書房）より一部を抜粋・再編集して、「A5ランク」の真意について解説します。

「A5ランクだから美味しい」は間違い!?

「本日は最高級A5ランクの〇〇牛を入荷しております！」

スーパーの精肉コーナーで、このようなマイクパフォーマンスを聞いたことはありませんか？

「A5ランク」と聞けば「とんでもなく美味しいお肉に違いない！」と、私たちは反射的に思ってしまいます。実際、テレビ番組などでも「A5ランクは最高級の味だ」と紹介されることもあり、「A5ランク信仰」は世間にすっかり定着しているようです。

しかし、このA5ランク、じつは「美味しさの基準ではない」という衝撃の事実をご存じでしょうか。牛肉の格付けはA〜Cの3段階のアルファベットと1〜5の5段階の数字を組み合わせた15個の区分で評価されます。このシステムは、1960年代前半に社団法人日本食肉協議会が、食肉の流通を合理化する目的で導入したものです。

つまり、A5ランクが流通上の意味合いで「最高級」であることに間違いはありませんが、必ずしも「最高級に美味しいお肉」を意味するわけではないのです。あくまで流通業者が取引しやすくするための「単位」にすぎないわけですね。

詳しく見ていきましょう。

まずアルファベットの部分ですが、これを「歩（ぶ）留（ど）まり等級」と言います。牛は、

枝肉：牛から内臓や四肢、頭や尾を取り除いた状態の肉

部分肉：枝肉から骨や余分な脂肪を除いた状態の肉

精肉：食べやすくカットされた食用の肉

という順序で食肉に加工されていきますが、歩留まり等級は、枝肉量に対する部分肉量の割合によって決定されるのです。具体的な基準は、72％以上であればA、69％以上で72％未満であればB、69％未満であればCとなります。

つまり、最初のアルファベットは「その牛から無駄なく肉が取れるかどうか」という効率性を示しているだけであり、味の要素は一切加味されていないわけです。

数字の正体は「霜降り」や「美しさ」

次に数字の部分ですが、これを「肉質等級」と言います。肉質等級は、霜降りの度合い、肉の色、きめ細かさなどを専門家が見た目で評価して決定されるのです。

この評価には「BMS（ビーフ・マーブリング・スタンダード）」という基準が使われます。BMSは1〜12までの12段階があり、数字が大きいほど霜降りの状態がいいことを示しています（12が最良）。

そして、このBMSの数値にもとづいて、次のように1〜5の肉質等級に分けられます。

・BMS1→1等級

・BMS2→2等級

・BMS3〜4→3等級

・BMS5〜7→4等級

・BMS8〜12→5等級

つまり、簡潔にまとめると、5等級は見た目が美しく、きめ細かな霜降りがたっぷりの状態の肉であるということになります。一方で、1等級は、霜降りよりも赤身の部分が大半を占めている肉ということです。

人によっては「A3のほうが好み」

ここまで見てきたように、A5ランクなどの牛肉の格付けには、枝肉から取れる部分肉の量を測定した「歩留まり等級」（アルファベット）と、霜降りの度合いなどを見た目で判断する「肉質等級」（数字）しか反映されていません。

そのため、味のよし悪しはまったく関係ないのです。「C」だから、「2」だからといって、その肉の質が悪いということにはなりません。

「A5ランク」とは「1頭の牛から取れる肉の量が多く、霜降りが美しくて見た目がいい肉」という意味です。脂身が苦手な方であれば、A5ランクよりも、A3ランクやA2ランクの赤身が多い肉のほうが、口に合うこともあるでしょう。

「A5ランクだから美味しいに決まっている」という信仰に振り回されることなく、この格付けの意味を理解した上で、ぜひ自分の好みに合った牛肉を見つけてみてください。

格付けは「効率性」と「見た目」の評価にすぎません。「A5ランク信仰」から解放されましょう。A5ランクは霜降りが多くて美しい、くらいに覚えておくのが賢明です。



小関尚紀

