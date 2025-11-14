「もち太くんを飼う時、私の精神はギリギリで……。犬を飼ったのは私が生き延びようとするためです」──10月中旬、東京高等裁判所の法廷内で、涙ながらに裁判官へ訴える若い女性の姿があった。彼女の名は景井ひな（26）。「TikTok」で1000万人のフォロワーを抱える、大人気インフルエンサーのひとりだ。【写真を見る】〈愛犬をめぐり裁判トラブル〉10月中旬、マスクを着け地味な”モノトーンコーデ”で東京地裁に現れた景井ひな