その後もドル円は戻り売りに押される展開が続いており、１５４．３０円付近まで下げ幅を広げている。前日同様に本日の東京時間にも何度か１５５円台を付ける場面が見られたものの、上値を抑えられている。 １５５円付近ではオプション勢などの防戦売りも大量に観測。海外市場に入ってドル安の動きが出ていることもあり、ロング勢も一旦退却している。ただ、見切り売りが出ることもなく、上値をうかがう展開は維持している状