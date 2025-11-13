オークションに出品される小泉八雲の創作ノート。右のノートにはチョウのイラストが描かれているNHK連続テレビ小説「ばけばけ」で注目が集まる明治の作家小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の創作ノートが、国内最大級の古典籍オークション「古典籍展観大入札会」に出品されることが13日、分かった。同日東京都内で開かれた報道陣向け内覧会で公開された。ノートには妻セツのものとみられるメモ書きもあった。ノートは2冊あり、