11日に中国・四川省の橋の一部が崩落したと「news every.」が伝えた 中国メディアによると、橋は全長758mで今年完成したばかりだという 前日に近くの斜面や道路に亀裂が見つかり、全面通行止めになっていたそう